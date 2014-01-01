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3 397 004 755_=SWF116 115 !щетка\ 340/13' VW Golf, Opel Vectra/Omega, Ford Escort, Mazda 323 (задн) артикул 3397004755 BOSCH в Алматы

3397004755 BOSCH 3 397 004 755_=SWF116 115 !щетка\ 340/13' VW Golf, Opel Vectra/Omega, Ford Escort, Mazda 323 (задн)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004755
Наименование 3 397 004 755_=SWF116 115 !щетка\ 340/13' VW Golf, Opel Vectra/Omega, Ford Escort, Mazda 323 (задн)
Производитель BOSCH
Длина, мм 340
Тип крепления Крючок 12 мм, Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 755_=SWF116 115 !щетка\ 340/13' VW Golf, Opel Vectra/Omega, Ford Escort, Mazda 323 (задн) BOSCH с артикулом 3397004755 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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