|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|3397004673
|Наименование
|3 397 004 673_щетка 600!\Omn MBSprint,VW LT2,Audi,Fiat,Honda,Kia,Mazda унив.,Ivec,Volv,Scan,DAF(ECO)
|Производитель
|BOSCH
|Длина, мм
|600
|Тип крепления
|Крючок 9 мм
|Распылитель
|Нет
|Объем
|50.03
|Вес, г
|12,75
|Комплект щеток/одиночная щетка
|Одиночный
|Индикатор износа
|Нет
|Спойлер
|Нет
|Прилагаемый адаптер
|Нет
|Предварительно смонтированный адаптер
|Да
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 3 397 004 673_щетка 600!\Omn MBSprint,VW LT2,Audi,Fiat,Honda,Kia,Mazda унив.,Ivec,Volv,Scan,DAF(ECO) BOSCH с артикулом 3397004673 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита