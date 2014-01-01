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3 397 004 673_щетка 600!\Omn MBSprint,VW LT2,Audi,Fiat,Honda,Kia,Mazda унив.,Ivec,Volv,Scan,DAF(ECO) артикул 3397004673 BOSCH в Алматы

3397004673 BOSCH 3 397 004 673_щетка 600!\Omn MBSprint,VW LT2,Audi,Fiat,Honda,Kia,Mazda унив.,Ivec,Volv,Scan,DAF(ECO)
Производитель / Поставщик BOSCH
№ Производителя 3397004673
Наименование 3 397 004 673_щетка 600!\Omn MBSprint,VW LT2,Audi,Fiat,Honda,Kia,Mazda унив.,Ivec,Volv,Scan,DAF(ECO)
Производитель BOSCH
Длина, мм 600
Тип крепления Крючок 9 мм
Распылитель Нет
Объем 50.03
Вес, г 12,75
Комплект щеток/одиночная щетка Одиночный
Индикатор износа Нет
Спойлер Нет
Прилагаемый адаптер Нет
Предварительно смонтированный адаптер Да

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 3 397 004 673_щетка 600!\Omn MBSprint,VW LT2,Audi,Fiat,Honda,Kia,Mazda унив.,Ivec,Volv,Scan,DAF(ECO) BOSCH с артикулом 3397004673 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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