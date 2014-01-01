|Производитель / Поставщик
|BOSCH
|№ Производителя
|0986AH0503
|Наименование
|Звуковой сигнал
|Производитель
|BOSCH
|Частота, Гц
|420
|Цвет корпуса
|Чёрный
|Потребляемая мощность, Вт
|60
|Номинальное напряжение, В
|12
|Диаметр, мм
|95
|Конструкция
|электро-пневматический
|Громкость (дБ)
|110
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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