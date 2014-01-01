|Производитель / Поставщик
|BOSAL
|№ Производителя
|265327
|Наименование
|Гофра глушителя 60*100 265327
|Диаметр [мм]
|56,5
|Длина [мм]
|101
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без соединительной трубы
|Спецификация
|Innerbraid
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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