|Производитель / Поставщик
|BORGWARNER
|№ Производителя
|14879880015
|Наименование
|Турбокомпрессор Камаз 5490
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель / интеркулер
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без дополнительного материала
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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