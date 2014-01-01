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Турбокомпрессор содержит масллян. трубки артикул 10009930098 BORGWARNER в Алматы

10009930098 BORGWARNER Турбокомпрессор содержит масллян. трубки
Производитель / Поставщик BORGWARNER
№ Производителя 10009930098
Наименование Турбокомпрессор содержит масллян. трубки
Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Запчасть турбина содержит масллян. трубки представлена по производителю KKK с артикулом 10009930098. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина содержит масллян. трубки, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя KKK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор содержит масллян. трубки производителя BORGWARNER с артикулом 10009930098 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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