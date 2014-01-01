Производитель / Поставщик BORGWARNER № Производителя 10009930098 Наименование Турбокомпрессор содержит масллян. трубки Тип зарядки регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддув Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами

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