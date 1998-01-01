|Производитель / Поставщик
|ATE
|№ Производителя
|11811601431
|Наименование
|11.8116-0143.1_пружина торм.колодок пер.!\ VW Sharan 2.0/1.8T 95-10
|Тормозная установка
|ATE
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
VW
BORA
2.0
2007.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
2.5
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
2.5
2002.09 - 2010.10
VW
POLO (9N)
1.2
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.2 12V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTi Cup Edition
2001.10 - 2012.01
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
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