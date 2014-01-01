Производитель / Поставщик ZF № Производителя 1499298027 Наименование Комплект колец КПП 5MM Вес, г 0,07 Объем 0.04

Запчасть комплект колец КПП 5MM представлена по производителю ZF с артикулом 1499298027. У данной детали есть аналоги с номерами: 1499298027, 1381161, 1449016, 95534631, 42537827, 81325210146, 81325216142. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия комплект колец КПП 5MM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя ZF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.