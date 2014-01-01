Производитель / Поставщик YUMAK № Производителя 1006 Наименование Шатун компрессора МБ 403 130 28 16

Запчасть шатун компрессора МБ 403 130 28 16 представлена по производителю YUMAK с артикулом 01.006. У данной детали есть аналоги с номерами: 01006 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шатун компрессора МБ 403 130 28 16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя YUMAK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.