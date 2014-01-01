Производитель / Поставщик WICHMANN № Производителя 120003697 Наименование Вал карданный L1=1025mm Scania 1465592

Запчасть вал карданный L1=1025mm Скания 1465592 представлена по производителю WICHMANN с артикулом 120003697. У данной детали есть аналоги с номерами: 120003697 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вал карданный L1=1025mm Скания 1465592 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WICHMANN. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.