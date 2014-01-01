Производитель / Поставщик WEBASTO № Производителя 14941B Наименование Датчик температуры

Запчасть датчик температуры представлена по производителю WEBASTO с артикулом 14941B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0008303972, 14941A, A0008303972. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WEBASTO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.