Производитель / Поставщик WEBASTO № Производителя 14913C Наименование Датчик температуры жидкости DW230/300/350

Запчасть датчик температуры жидкости DW230/300/350 представлена по производителю WEBASTO с артикулом 14913C. У данной детали есть аналоги с номерами: 14913C, 0008306672, 0008308872, A0008306672, A0008308872, 14913B. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры жидкости DW230/300/350 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WEBASTO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.