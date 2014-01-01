Лампочки да Степень защиты IP IP54 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь освещения номера с габаритом C5W представлена по производителю WAS с артикулом 344. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь освещения номера с габаритом C5W, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.