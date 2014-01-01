Провода 200cm YLY-S 6x0,75mm2 Светодиоды да Степень защиты IP IP66/IP68 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь п/прицепа правый LED AMP 1.5@ представлена по производителю WAS с артикулом 336o/II. У данной детали есть аналоги с номерами: 336o/II Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь п/прицепа правый LED AMP 1.5@, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.