|Производитель / Поставщик
|WAS
|№ Производителя
|336OI
|Наименование
|Фонарь задний справа W69P зад. габаритный свет, сигнал торможения, указатель поворота, свет,заднего
|Сторона монтажа
|право
|Рабочее напряжение
|24V
|Провода
|200cm YLY-S 6x0,75mm2
|Светодиоды
|да
|Степень защиты IP
|IP66/IP68
|Тип утверждения
|ECE
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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