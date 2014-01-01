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Фонарь габаритный W62 боковой контурный фонарь, передний габаритный огонь и зад. габаритный огонь LE артикул 286 WAS в Алматы

286 WAS Фонарь габаритный W62 боковой контурный фонарь, передний габаритный огонь и зад. габаритный огонь LE
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 286
Наименование Фонарь габаритный W62 боковой контурный фонарь, передний габаритный огонь и зад. габаритный огонь LE
Сторона монтажа любой
Рабочее напряжение 12V-24V
Провода 33cm LgY-S 0,75mm2
Светодиоды да
Степень защиты IP IP66/IP68
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь габаритный W62 боковой контурный фонарь передний габаритный огонь и зад. габаритный огонь LE представлена по производителю WAS с артикулом 286. У данной детали есть аналоги с номерами: 286 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный W62 боковой контурный фонарь передний габаритный огонь и зад. габаритный огонь LE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный W62 боковой контурный фонарь, передний габаритный огонь и зад. габаритный огонь LE WAS с артикулом 286 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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