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Фонарь габаритный, W61. Белый, передний, 12V-24V, провода22cm, 282 артикул 282 WAS в Алматы

282 WAS Фонарь габаритный, W61. Белый, передний, 12V-24V, провода22cm, 282
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 282
Наименование Фонарь габаритный, W61. Белый, передний, 12V-24V, провода22cm, 282
Сторона монтажа любой
Рабочее напряжение 12V-24V
Провода 22cm LgY-S 0,75mm2
Светодиоды да
Степень защиты IP IP66/IP68
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь габаритный W61. Белый передний 12V-24V провода22cm 282 представлена по производителю WAS с артикулом 282. У данной детали есть аналоги с номерами: 282 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный W61. Белый передний 12V-24V провода22cm 282 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный, W61. Белый, передний, 12V-24V, провода22cm, 282 WAS с артикулом 282 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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