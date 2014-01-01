Провода 200cm YLY-S 3x0,75mm2 Светодиоды да Степень защиты IP IP66/IP68 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь задний W59D п/туманный огонь огонь заднего хода LED 24V IP68 Расстояние между монтажны представлена по производителю WAS с артикулом 273. У данной детали есть аналоги с номерами: 273 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь задний W59D п/туманный огонь огонь заднего хода LED 24V IP68 Расстояние между монтажны на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.