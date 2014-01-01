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Фонарь задний W59D п/туманный огонь, огонь заднего хода LED / 24V / IP68 Расстояние между монтажны артикул 273 WAS в Алматы

273 WAS Фонарь задний W59D п/туманный огонь, огонь заднего хода LED / 24V / IP68 Расстояние между монтажны
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 273
Наименование Фонарь задний W59D п/туманный огонь, огонь заднего хода LED / 24V / IP68 Расстояние между монтажны
Сторона монтажа любой
Рабочее напряжение 24V
Провода 200cm YLY-S 3x0,75mm2
Светодиоды да
Степень защиты IP IP66/IP68
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь задний W59D п/туманный огонь огонь заднего хода LED 24V IP68 Расстояние между монтажны представлена по производителю WAS с артикулом 273. У данной детали есть аналоги с номерами: 273 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь задний W59D п/туманный огонь огонь заднего хода LED 24V IP68 Расстояние между монтажны на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь задний W59D п/туманный огонь, огонь заднего хода LED / 24V / IP68 Расстояние между монтажны WAS с артикулом 273 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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