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Фонарь габаритный прицепа Крона передний белый артикул 222 WAS в Алматы

222 WAS Фонарь габаритный прицепа Крона передний белый
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 222
Наименование Фонарь габаритный прицепа Крона передний белый
Сторона монтажа любой
Рабочее напряжение 12V-24V
Провода 21cm LgY-S 0,75mm2
Светодиоды да
Степень защиты IP IP66/IP68
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь габаритный прицепа Крона передний белый представлена по производителю WAS с артикулом 222. У данной детали есть аналоги с номерами: 010724, 0107241, 060401048108, 06040104811S, 0604010481S, 15884, 15903. Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный прицепа Крона передний белый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный прицепа Крона передний белый WAS с артикулом 222 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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