Провода 21cm LgY-S 0,75mm2 Светодиоды да Степень защиты IP IP66/IP68 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь габаритный прицепа Крона передний белый представлена по производителю WAS с артикулом 222. У данной детали есть аналоги с номерами: 010724, 0107241, 060401048108, 06040104811S, 0604010481S, 15884, 15903. Фары для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный прицепа Крона передний белый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фары для грузовиков с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.