Провода 21cm LgY-S 0,75mm2 Светодиоды да Степень защиты IP IP66/IP68 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь задний светодиодный 221 представлена по производителю WAS с артикулом 221. У данной детали есть аналоги с номерами: 010720, 0107201, 060401049108, 0604010491S, 15881, 15905, 220. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь задний светодиодный 221, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.