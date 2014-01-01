|Производитель / Поставщик
|WAS
|№ Производителя
|119LKZ
|Наименование
|Фонарь габаритный передний левый Left; group: W22; / LED / multifunction / side marker light / front
|Сторона монтажа
|левый
|Рабочее напряжение
|24V
|Провода
|32cm LgY-S 0,75mm2
|Светодиоды
|да
|Степень защиты IP
|IP66/IP68
|Тип утверждения
|ECE
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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