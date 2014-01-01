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Фонарь габаритный 12В LED правый желт/ бел/ крас артикул 118PKZ WAS в Алматы

118PKZ WAS Фонарь габаритный 12В LED правый желт/ бел/ крас
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 118PKZ
Наименование Фонарь габаритный 12В LED правый желт/ бел/ крас
Сторона монтажа право
Рабочее напряжение 12V
Провода 32cm LgY-S 0,75mm2
Светодиоды да
Степень защиты IP IP66/IP68
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь габаритный 12В LED правый желт/бел крас представлена по производителю WAS с артикулом 118Pkz. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный 12В LED правый желт/бел крас, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь габаритный 12В LED правый желт/ бел/ крас производителя WAS с артикулом 118PKZ в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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