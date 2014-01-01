Провода 32cm LgY-S 0,75mm2 Светодиоды да Степень защиты IP IP66/IP68 Тип утверждения ECE

Запчасть габарит боковой для грузовиков Фонарь габарит. борт. светод желт на кроншт с габаритом левый представлена по производителю WAS с артикулом 118LKZ. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить габарит боковой для грузовиков Фонарь габарит. борт. светод желт на кроншт с габаритом левый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.