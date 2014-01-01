Провода FLRY-A 0,75 (osłona LGY-S) 24 cm Светодиоды да Степень защиты IP IP 56, IP 68

Запчасть фонарь габаритный бортовой с двумя неоновыми полосами белый LED представлена по производителю WAS с артикулом 1140. У данной детали есть аналоги с номерами: 932107, MAG38, 2479853, MBD1031, 030900809040. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный бортовой с двумя неоновыми полосами белый LED, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.