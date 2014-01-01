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Фонарь задний 6 функций левый (противотуманный) артикул 114 WAS в Алматы

114 WAS Фонарь задний 6 функций левый (противотуманный)
Производитель / Поставщик WAS
№ Производителя 114
Наименование Фонарь задний 6 функций левый (противотуманный)
Сторона монтажа левый
Рабочее напряжение 12V-24V
Лампочки да
Степень защиты IP IP56
Тип утверждения ECE
Запчасть фонарь задний 6 функций левый (противотуманный) представлена по производителю WAS с артикулом 114. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь задний 6 функций левый (противотуманный), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь задний 6 функций левый (противотуманный) производителя WAS с артикулом 114 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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