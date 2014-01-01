|Производитель / Поставщик
|WAS
|№ Производителя
|1138
|Наименование
|Фонарь габаритный бортовой с двумя неоновыми полосами оранжевый, LED
|Сторона монтажа
|любой
|Рабочее напряжение
|12V-24V
|Провода
|FLRY-A 0,75 (osłona LGY-S) 24 cm
|Светодиоды
|да
|Степень защиты IP
|IP66/68
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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