Провода FLRY-A 0,75 (osłona LGY-S) 24 cm Светодиоды да Степень защиты IP IP66/68

Запчасть фонарь габаритный бортовой с двумя неоновыми полосами оранжевый LED представлена по производителю WAS с артикулом 1138. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь габаритный бортовой с двумя неоновыми полосами оранжевый LED, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.