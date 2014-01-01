Провода 200cm YLY-S 3x0,5mm2 Светодиоды да Степень защиты IP IP66/68 Тип утверждения ECE

Запчасть фонарь задний (стоп-сигнал габарит) представлена по производителю WAS с артикулом 1131. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь задний (стоп-сигнал габарит), просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAS. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.