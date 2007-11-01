|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33353N
|Наименование
|Стартер 33353N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|8
|Мощность стартера [кВт]
|1,1
|ограничение производителя
|Mitsubishi
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|3
|Количество крепежных отверстий
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.4 16V
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,...
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V GT (BR10, CR10)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.4 16V
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.6 16V (KR0B)
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.6 16V (KR10)
2007.11 - 2012.12
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)
2008.05 - 2014.09
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