|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33336N
|Наименование
|Стартер 33336N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|21
|Мощность стартера [кВт]
|2,2
|Количество резьбовых отверстий
|0
|Количество крепежных отверстий
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C5 III Break (RW_)
2.7 HDi
2008.02 - 2009.12
CITROËN
C5 III Break (RW_)
3.0 HDi 240 (RWX8CA)
2008.02 - 2009.12
CITROËN
C5 III (RD_)
2.7 HDi
2008.02 - Выпускается
CITROËN
C5 III (RD_)
3.0 HDi 240 (RDX8CA)
2008.02 - Выпускается
CITROËN
C6 (TD_)
2.7 HDi
2006.06 - 2012.12
CITROËN
C6 (TD_)
3.0 HDi
2006.06 - 2012.12
PEUGEOT
407 (6D_)
2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF)
2009.06 - 2010.12
PEUGEOT
407 SW (6E_)
2.7 HDi
2008.08 - 2010.12
PEUGEOT
407 купе (6C_)
2.7 HDi
2005.10 - Выпускается
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