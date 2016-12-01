|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33326N
|Наименование
|Стартер 33326N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|11
|Мощность стартера [кВт]
|1,7
|ограничение производителя
|Bosch
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
2.0 BlueHDi 136
2016.12 - 2019.11
PEUGEOT
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
2.0 BlueHDi 150
2016.12 - 2019.11
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