|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33307N
|Наименование
|Стартер 33307N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|11
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Mitsubishi
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
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NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
2.5 dCi 4WD
2005.07 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA (D40)
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2005.07 - Выпускается
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PATHFINDER III (R51)
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2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
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