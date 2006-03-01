|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33265N
|Наименование
|Стартер 33265N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|8,11
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Denso
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|1
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
IS II (_E2_)
200d (ALE20_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
220d (ALE20)
2010.11 - 2013.03
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.0 D-4D (ADE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.2 D (ADE157_, ADE151_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AVENSIS (_T25_)
2.0 D-4D (ADT250_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS (_T25_)
2.2 D-4D (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS (_T25_)
2.2 D-CAT (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS седан (_T25_)
2.0 D-4D (ADT250_)
2006.03 - 2008.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T25_)
2.2 D-4D (ADT251_)
2006.03 - 2008.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T25_)
2.2 D-CAT (ADT251_)
2006.03 - 2008.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T25_)
2.0 D-4D (ADT250_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T25_)
2.2 D-4D (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T25_)
2.2 D-CAT (ADT251_)
2006.03 - 2008.11
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
2.2 D-4D (AUR10_)
2005.10 - 2009.03
TOYOTA
COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)
2.2 D-4D (AUR10_)
2005.10 - 2009.03
TOYOTA
COROLLA седан (_E15_)
2.0 D-4D (ADE150)
2006.10 - 2014.07
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D (ALA35_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
VERSO (_R2_)
2.0 D-4D (AUR20_)
2009.04 - 2018.08
TOYOTA
VERSO (_R2_)
2.0 D-4D (AUR20_)
2009.04 - 2018.08
TOYOTA
VERSO (_R2_)
2.2 D-4D (AUR21_)
2009.04 - 2018.08
TOYOTA
VERSO (_R2_)
2.2 D-CAT (AUR21_)
2009.04 - 2018.08
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