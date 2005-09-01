|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33253N
|Наименование
|Стартер 33253N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|22
|Мощность стартера [кВт]
|1,9
|ограничение производителя
|Mitsubishi
|Количество резьбовых отверстий
|0
|Количество крепежных отверстий
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W)
2.0 DI-D (NA8W)
2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI
GRANDIS (NA_W)
2.0 DI-D (NA8W)
2005.09 - 2010.03
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 DI-D (CY8A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
2.0 DI-D (CX8A)
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 DI-D (CW8W)
2006.11 - 2012.11
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