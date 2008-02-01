|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33252N
|Наименование
|Стартер 33252N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|9
|Мощность стартера [кВт]
|1,3
|ограничение производителя
|Valeo
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|1
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.3 HDi 75
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.3 HDi 75
2009.04 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.3 HDi 80
2009.04 - Выпускается
FORD
KA (RU8)
1.3 TDCi
2008.10 - 2016.05
OPEL
COMBO Tour (X12)
1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05)
2012.02 - Выпускается
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12)
1.3 CDTI (B05)
2012.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.3 HDi 75
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.3 HDi 75
2008.04 - Выпускается
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