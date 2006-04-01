|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33243N
|Наименование
|Стартер 33243N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|12
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Bosch
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|0
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
3.2 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT TOURNEO Автобус
2.2 TDCi
2006.07 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
3.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi 4x4
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.4 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
3.2 TDCi RWD
2006.04 - 2014.08
LAND ROVER
DEFENDER Cabrio (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Cabrio (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316)
2.4 TD4 4x4
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Pick Up (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Pick Up (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.2 Td4 4x4 (L317)
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.4 Td4 4x4
2011.08 - 2016.02
LAND ROVER
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.4 Td4 4x4 (L316)
2011.08 - 2016.02
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
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