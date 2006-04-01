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Стартер 33243N WAI артикул 33243N WAI в Алматы

33243N WAI Стартер 33243N WAI
Производитель / Поставщик WAI
№ Производителя 33243N
Наименование Стартер 33243N WAI
Напряжение [В] 12
Число зубцов 12
Мощность стартера [кВт] 2,0
ограничение производителя Bosch
Направление вращения по часовой стрелке
Количество резьбовых отверстий 0
Количество крепежных отверстий 2
Запчасть стартер 33243N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 33243N. У данной детали есть аналоги с номерами: 33243N, 33243N, 33243N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 33243N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 2006.04 - 2012.12
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 3.2 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi 2006.07 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 3.2 TDCi RWD 2006.04 - 2014.08
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316) 2.4 TD4 4x4 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 2011.08 - 2016.02
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) 2011.08 - 2016.02
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается

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