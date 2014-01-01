Мощность стартера [кВт] 2,5 Направление вращения по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий 3 Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер 33223N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 33223N. У данной детали есть аналоги с номерами: 33223N, 33223N, 33223N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 33223N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.