|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33220N
|Наименование
|Стартер 33220N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|9
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Bosch
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
Если хотите купить Стартер 33220N WAI WAI с артикулом 33220N в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита