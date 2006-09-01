|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33217N
|Наименование
|Стартер 33217N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|11
|Мощность стартера [кВт]
|2,7
|ограничение производителя
|Denso
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|1
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
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TOYOTA
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HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_)
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TOYOTA
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2005.08 - 2009.07
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
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2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150)
2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150)
2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155)
2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)
2009.08 - Выпускается
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