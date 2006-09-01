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Стартер 33206N WAI артикул 33206N WAI в Алматы

33206N WAI Стартер 33206N WAI
Производитель / Поставщик WAI
№ Производителя 33206N
Наименование Стартер 33206N WAI
Напряжение [В] 12
Число зубцов 9
Мощность стартера [кВт] 1,2
ограничение производителя Bosch
Направление вращения по часовой стрелке
Количество резьбовых отверстий 1
Количество крепежных отверстий 2
Запчасть стартер 33206N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 33206N. У данной детали есть аналоги с номерами: 33206N, 33206N, 33206N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 33206N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 1 (E81) 116 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E87) 118 i 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06
BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i 2007.12 - 2013.10
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10
BMW 1 купе (E82) 120 i 2008.03 - 2013.10
BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 320 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 320 si 2005.09 - 2007.02
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.04 - 2007.06
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2006.04 - 2007.06
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i 2006.12 - 2010.02
BMW 3 купе (E92) 320 i 2006.06 - 2010.02
BMW 5 (E60) 520 i 2007.09 - 2010.02
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010.03 - 2011.08
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08

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