|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33198N
|Наименование
|Стартер 33198N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|10
|Мощность стартера [кВт]
|1,7
|Количество резьбовых отверстий
|0
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA I (6Y2)
1.4 TDI
2005.10 - 2008.03
SKODA
FABIA I Combi (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA II (542)
1.4 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.4 TDI
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA I Praktik (6Y5)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
FABIA I седан (6Y3)
1.4 TDI
2005.10 - 2007.12
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.4 TDI
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER Praktik (5J)
1.4 TDI
2010.03 - 2015.05
VW
POLO (9N)
1.4 TDI
2001.10 - 2012.01
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