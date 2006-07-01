|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|33169N
|Наименование
|Стартер 33169N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|9
|Мощность стартера [кВт]
|1,1
|ограничение производителя
|Bosch
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|1
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
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AVEO седан (T300)
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2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO седан (T300)
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2011.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
1.3 D
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CHEVROLET
AVEO Хэтчбэк (T300)
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2011.03 - Выпускается
OPEL
ASTRA H (A04)
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2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
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OPEL
ASTRA H универсал (A04)
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OPEL
ASTRA H Фургон/универсал (L70)
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2005.08 - 2010.10
OPEL
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OPEL
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ASTRA J седан
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OPEL
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COMBO Автофургон / микроавтобус
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COMBO Автофургон / микроавтобус
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OPEL
CORSA D (S07)
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OPEL
CORSA D (S07)
1.3 CDTI (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.3 CDTI (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D Фургон/хетчбэк (S07)
1.3 CDTI (L08)
2006.07 - 2010.06
OPEL
CORSA D Фургон/хетчбэк (S07)
1.3 CDTI (L08)
2006.07 - 2010.06
OPEL
CORSA D Фургон/хетчбэк (S07)
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2006.07 - 2010.06
OPEL
CORSA E (X15)
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2008.01 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
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SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 DDiS (RS 413D)
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SUZUKI
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2010.10 - Выпускается
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