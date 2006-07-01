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Стартер 33169N WAI артикул 33169N WAI в Алматы

33169N WAI Стартер 33169N WAI
Производитель / Поставщик WAI
№ Производителя 33169N
Наименование Стартер 33169N WAI
Напряжение [В] 12
Число зубцов 9
Мощность стартера [кВт] 1,1
ограничение производителя Bosch
Направление вращения по часовой стрелке
Количество резьбовых отверстий 1
Количество крепежных отверстий 2
Запчасть стартер 33169N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 33169N. У данной детали есть аналоги с номерами: 33169N, 33169N, 33169N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 33169N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO Хэтчбэк (T300) 1.3 D 2011.03 - Выпускается
OPEL ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H универсал (A04) 1.3 CDTI (L35) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H Фургон/универсал (L70) 1.3 CDTI (L70) 2005.08 - 2010.10
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 2009.12 - 2015.10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 2010.10 - 2014.10
OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI (69) 2012.06 - Выпускается
OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 2005.10 - 2011.12
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.3 CDTI 16V 2005.08 - Выпускается
OPEL COMBO Автофургон / микроавтобус 1.3 CDTI 16V 2005.08 - Выпускается
OPEL CORSA C Фургон/хетчбэк (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 2005.07 - 2006.06
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2006.07 - 2014.08
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2006.07 - 2014.08
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 2006.07 - 2014.08
OPEL CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.3 CDTI (L08) 2006.07 - 2010.06
OPEL CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.3 CDTI (L08) 2006.07 - 2010.06
OPEL CORSA D Фургон/хетчбэк (S07) 1.3 CDTI (L08) 2006.07 - 2010.06
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 2015.03 - Выпускается
OPEL CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 2015.03 - Выпускается
OPEL CORSA E Фургон/хетчбэк (X15) 1.3 CDTI (08) 2015.01 - Выпускается
OPEL CORSA E Фургон/хетчбэк (X15) 1.3 CDTI (08) 2015.01 - Выпускается
OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.3 CDTI (E75) 2005.09 - 2010.05
SUZUKI SPLASH (EX) 1.3 CDTI (A5B 413D) 2008.01 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) 2010.10 - Выпускается

Если хотите купить Стартер 33169N WAI WAI с артикулом 33169N в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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