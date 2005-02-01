|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|32964N
|Наименование
|Стартер 32964N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|11
|Мощность стартера [кВт]
|2,0
|ограничение производителя
|Denso
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
330 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
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