Мощность стартера [кВт] 5,5 ограничение производителя Denso Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер Ивеко Евростар Курсор представлена по производителю WAI с артикулом 32958N. У данной детали есть аналоги с номерами: 081497046, 0986023430, 19085003, 2995988, 32958N, 32958N, 32958N. Стартеры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стартер Ивеко Евростар Курсор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные стартеры с гарантией от производителя WAI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.