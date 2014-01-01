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Стартер Ивеко Евростар Курсор артикул 32958N WAI в Алматы

32958N WAI Стартер Ивеко Евростар Курсор
Производитель / Поставщик WAI
№ Производителя 32958N
Наименование Стартер Ивеко Евростар Курсор
Напряжение [В] 24
Число зубцов 10
Мощность стартера [кВт] 5,5
ограничение производителя Denso
Направление вращения по часовой стрелке
Количество крепежных отверстий 3
Запчасть стартер Ивеко Евростар Курсор представлена по производителю WAI с артикулом 32958N. У данной детали есть аналоги с номерами: 081497046, 0986023430, 19085003, 2995988, 32958N, 32958N, 32958N. Стартеры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стартер Ивеко Евростар Курсор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные стартеры с гарантией от производителя WAI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Стартер Ивеко Евростар Курсор WAI с артикулом 32958N в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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