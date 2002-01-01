Мощность стартера [кВт] 4,5 ограничение производителя Denso Направление вращения по часовой стрелке

Запчасть стартер Ивеко Стралис (2002-2006) представлена по производителю WAI с артикулом 32957N. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стартер Ивеко Стралис (2002-2006), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.