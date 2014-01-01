Мощность стартера [кВт] 5,5 Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

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