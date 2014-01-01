Мощность стартера [кВт] 3,0 Направление вращения по часовой стрелке Количество резьбовых отверстий 0 Количество крепежных отверстий 2

Запчасть стартер 19694N WAI представлена по производителю WAI с артикулом 19694N. У данной детали есть аналоги с номерами: 19694N, 19694N, 19694N. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер 19694N WAI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.