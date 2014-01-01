|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|19679N
|Наименование
|Стартер RENAULT TRUCKS Premium Distribution 300.26D 24V/4kW (0 001 360 013) Wai
|Напряжение [В]
|24
|для оригинального номера
|0001360013
|Число зубцов
|10
|Мощность стартера [кВт]
|4,0
|ограничение производителя
|Bosch
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество крепежных отверстий
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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