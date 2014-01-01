Число зубцов 10 Мощность стартера [кВт] 4,0 ограничение производителя Bosch Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер Рено TRUCKS Премиум Distribution 300.26D 24V/4kW (0 001 360 013) Wai представлена по производителю WAI с артикулом 19679N. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия стартер Рено TRUCKS Премиум Distribution 300.26D 24V/4kW (0 001 360 013) Wai на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.