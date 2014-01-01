Мощность стартера [кВт] 4,0 ограничение производителя Bosch Направление вращения по часовой стрелке Количество крепежных отверстий 3

Запчасть стартер Мерседес Атего Аксор Z9 4kW БОШ редуктор представлена по производителю WAI с артикулом 19637N. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить стартер Мерседес Атего Аксор Z9 4kW БОШ редуктор, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя WAI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.