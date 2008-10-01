|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|19063N
|Наименование
|Стартер 19063N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|13
|Мощность стартера [кВт]
|1,7
|ограничение производителя
|Mitsubishi
|Направление вращения
|против часовой стрелки
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
MURANO II (Z51)
3.5 4x4
2008.10 - 2014.09
NISSAN
MURANO II (Z51)
3.5 4x4
2008.10 - 2014.09
NISSAN
MURANO II (Z51)
3.5 4x4
2008.10 - 2014.09
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