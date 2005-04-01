|Производитель / Поставщик
|WAI
|№ Производителя
|19043N
|Наименование
|Стартер 19043N WAI
|Напряжение [В]
|12
|Число зубцов
|10
|Мощность стартера [кВт]
|1,6
|ограничение производителя
|Denso
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Количество резьбовых отверстий
|2
|Количество крепежных отверстий
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
GS (_L1_)
250 (GRL11_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
250 (GRL11_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 AWD (GRL15)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 AWD (GRL15_, GRL16_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_L1_)
350 (GRL10_, GWL10_)
2015.09 - Выпускается
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
350 AWD (GRS196_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
350 (GRS196)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
IS C (GSE2_)
250 (GSE20)
2009.04 - 2015.06
LEXUS
IS II (_E2_)
250 AWD (GSE25_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 AWD (GSE25_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 (GSE20)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
250 (GSE20_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
350 AWD (GSE26)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
350 (GSE21)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS II (_E2_)
350 (GSE21_)
2010.11 - 2013.03
LEXUS
IS III (_E3_)
250 (GSE30_)
2013.04 - 2015.08
Если хотите купить Стартер 19043N WAI производителя WAI с артикулом 19043N в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита